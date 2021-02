La Nouvelle Éco : à Rivesaltes, le fabriquant de bouchons Vinventions passe entre les gouttes de la crise

Sur les 550 salariés de Vinventions dans le monde, une trentaine sont employés à Rivesaltes. Et bien que la crise économique dû au Covid-19 (en particulier la fermeture des restaurants) secoue forment le monde du vin, le groupe américain n'est lui pas plus perturbé que cela.

"Nous avons limité la casse, nous sommes passés à travers les gouttes" confie Stéphane Vidal, directeur général Europe. "Nous nous sommes adaptés pour être réactifs sur les commandes de dernière minute. Au final, nous avons été très peu touchés par la crise. On a de la chance, par rapport aux risques qu’encourt l’industrie du vin. "

L'entreprise revendique 2.8 milliards de bouchons fabriqués par année dans le monde (chiffres 2019), dont 220 millions à Rivesaltes. Si son activité n'a pas tant décrue ces derniers mois, c'est parce que les modes de consommation ont changé pendant la crise. Une partie de la clientèle a bifurqué vers des achats dans la grande distribution. "Il y a eu un transfert de consommation, depuis les restaurants vers la maison. Ce transfert de masses et de volume nous a permis de rester à flots."

Pour les mois qui viennent, "difficile de prédire reconnaît Stéphane Vidal. En ce moment, l'activité est assez dense pour Vinventions : c'est la période d'embouteillage des blancs et rosés. "Certains de nos clients font le pari d'une reprise pour le printemps, la réouverture des terrasses, et donc une consommation qui repart à la hausse."

En parallèle, Vinventions continue d'avancer ses projets. Le groupe est spécialisé dans la fabrication de bouchons synthétiques, alternative qui se veut plus efficace et écologique que les bouchons en liège, avec des polymères fabriqués pour partie en canne à sucre et non en pétrole. En avril, l'entreprise espère lancer une recette de fabrication intégrant du plastique recyclé.

