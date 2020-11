Les Vitrines de Roanne, la Chambre de commerce et la Ville de Roanne ont signé une convention mardi soir pour lancer l'opération Relais Commerce. Il s'agit d'aider les boutiques à continuer à vendre malgré le reconfinement puisque le "click and collect" est autorisé.

La nouvelle éco : à Roanne, les commerces de proximité encouragés à faire du "click and collect"

Pour aider les commerces roannais fermés en raison du reconfinement à maintenir une activité, et un lien avec leurs clients, les Vitrines de Roanne, la municipalité et la Chambre de commerce ont décidé de trouver ensemble des solutions. L'opération Relais Commerce doit être lancée jeudi 5 novembre, pour encourager la vente de produits sur internet et leur livraison ou retrait en magasin ou point de collecte.

Frédéric Dalaudière, président des Vitrines de Roanne, explique le fonctionnement de Relais Commerce. Copier

Trois possibilités sont offertes pour que le client récupère ses achats : soit en magasin, lors des permanences assurées par certaines commerçants, doit dans à la maison Foch-Sully, gérée par la Ville de Roanne, soit les produits sont livrés chez le client ou sur son lieu de travail par des agents de la Ville de Roanne. "Une livraison gratuite et en véhicule électrique", précise Frédéric Dalaudière, le président de l'association de commerçants Vitrines de Roanne.

Le site roanne.fr doit recenser tous les commerçants participant à l'opération.

