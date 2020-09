La nouvelle éco : à Roanne, Théaomai met en contact artistes et programmateurs au sens large

Permettre aux artistes et aux créateurs de spectacles de se faire connaître auprès des programmateurs et entrer en contact avec eux. Voilà le principe, très simple, de la plateforme internet Théaomai ("regarder" en grec), lancée à Roanne il y a quelques semaines. Avec une vision au sens large du terme "programmateur" : "aussi bien _des responsables ou des directeurs de théâtre, des directeurs de salle, que des responsables par exemple de comité d'entreprise ou d'écoles_, en fait avec tous ceux qui programment du spectacle vivant", précise Jean-Philippe Zappa, l'un des fondateurs de la plateforme.

Jean-Philippe Zappa, l'un des fondateurs de Théaomai Copier

250 spectacles répertoriés d'ici fin septembre

Sur la plateforme, la mise en relation est directe. "Nous n'intervenons pas sur la relation entre l'artiste et le programmateur, on ne prend pas de commission et _notre modèle économique et basé sur les abonnements pris par les programmateurs_". Actuellement, Théaomai recense une centaine de spectacles, "et d'ici fin septembre on en aura environ 250", ajoute Jean-Philippe Zappa.

