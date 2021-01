La nouvelle éco : à Roanne, un étudiant crée des pochettes pour ranger vos masques de protection

Ça fait des mois qu'on vit avec les masques de protection contre le coronavirus, mais il se pose toujours la même question : où les ranger ? Un étudiant roannais propose une solution avec des pochettes pratiques et ludiques créées spécialement pour contenir les masques.

Maskapart propose des pochettes et leurs masques assortis.

Erwan Ferrandon n'a que 25 ans, il est encore étudiant, mais aussi chef d'entreprise. Il a fondé il y a quelques mois Maskapart, qui conçoit des pochettes pour ranger les masques de protection contre le coronavirus. Un concept né d'un simple constat. "On n'avait pas d'endroit réellement où ranger notre masque, donc on a confectionné des prototypes de pochettes", raconte Erwan Ferrandon. Et comme les prototypes plaisent, le jeune Roannais décide d'étendre le concept, en créant son entreprise.

Les pochettes ont chacune un mousqueton, ce qui permet de les accrocher à son sac, une tirette etc. Et elles sont en tissu déperlant, pour éviter de prendre la pluie. Elles sont fabriquées à Dardilly, à l'ESAT Ateliers Denis Cordonnier.

La majorité des pochettes sont vendues sur le site internet de Maskapart, mais elles sont aussi disponibles à la pharmacie Victor-Hugo à Roanne.

