La nouvelle éco : à Roche-la-Molière, Intermarché fait de la place aux commerçants spécialisés

La grande distribution a jusqu'à mercredi pour se réorganiser, sans les rayons de produits non essentiels (livres, jouets, fleurs). À Roche-la-Molière, le directeur du magasin Intermarché ne peut même plus faire jouer la solidarité avec les commerçants spécialisés de la commune.

Le directeur du magasin Intermarché de Roche-la-Molière (Loire), Alexandre Loizeau est à la fois abasourdi et perdu face aux dernières annonces du gouvernement. D'abord, il pensait un nouveau confinement "impossible, du point de vue économique". Le reconfinement a finalement été annoncé, et désormais, le gérant de supermarché a le sentiment qu'il n'y a pas de place pour la solidarité.

Alexandre Loizeau, directeur de l'Intermarché de Roche-la-Molière Copier

Après l'annonce du nouveau confinement la semaine dernière, Alexandre Loizeau explique qu'il a pensé à ses confrères : "j'ai appelé les deux-trois commerçants que je connais dans la commune pour voir comment ils prenaient la chose et puis sur la fin de semaine, avec le maire on a eu la même idée". Celle de proposer aux commerçants dont les boutiques sont fermées de venir vendre leurs produits dans son supermarché. Alexandre Loizeau a fait de la place pour un fleuriste de Roche-la-Molière notamment, il a d'ailleurs arrêté de s'approvisionner auprès de son fournisseur habituel pour cela.

Je m'expose, même en vendant les bouquets d'un petit commerçant, à des amendes, c'est bien dommage

Sauf qu'avec la décision du gouvernement de fermer certains rayons de produits non essentiels dans les grandes surfaces, l'initiative de l'Intermarché de Roche-la-Molière va tourner court. "Si je n'ai plus la possibilité de vendre de fleurs et de plantes, je m'expose, même en vendant les bouquets d'un petit commerçant, à des amendes voire à une fermeture administrative... et c'est bien dommage", commente Alexandre Loizeau.

