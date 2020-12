La nouvelle éco : à Roche-la-Molière, trois acteurs de l'événementiel lancent un studio de captation vidéo

Durement affecté par la crise sanitaire, le secteur de l'événementiel tente de trouver des solutions digitales pour continuer une partie de ses activités malgré la crise sanitaire. Exemple à Roche-la-Molière, où Innov'Events, Carrefour du son et le Cristal ont monté un projet commun.

Les entreprises de l'événementiel voient depuis plusieurs mois s'allonger la liste des événements reportés, quand ils ne sont pas tout bonnement annulés, en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans la Loire, trois acteurs du secteurs ont décidé de travailler ensemble pour tenter de proposer des alternatives à leurs clients pour leurs conférences ou leurs cérémonies de voeux.

L'agence stéphanois Innov'events a monté, avec l'espace de réception rouchon le Cristal et l'entreprise Carrefour du son, un studio éphémère de captation vidéo. "Les trois entreprises sont impactées [...] et on a quand-même besoin de faire de la cohésion d'équipe ou de la communication pour nos clients", explique Denis Ligonnet, directeur de l'agence stéphanoise Innov'events.

La nouvelle éco : Innov'events Copier

Le studio, installé au Cristal, est modulable et peut accueillir jusqu'à sept personnes. "On peut y faire de la présentation de produits, de la conférence et également faire de la captation pour les voeux", précise Denis Ligonnet.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?