La nouvelle éco : à Rochetoirin, Fotia-DMT, poursuit la fabrication de ses valises qui tuent le coronavirus

À Rochetoirin, près de La Tour-du-Pin, l'entreprise Fotia-DMT, qui fabrique habituellement des machines pour la confection de textiles et des appareils de séchage pour les tenues de protection, a inventé une valise "anti corinavirus". Si l'objet n'a pas été retenu pour l'instant par la région pour son plan de désinfection des lycées, Fotia-DMT vend ses appareils à tout types d'entreprises. Son président-directeur général Sébastien Féraudet est l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi.

Aviez-vous participé à l'appel lancé, mi octobre, par la région concernant un plan pour purifier l'air des lycées ?

Effectivement la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Education nationale ont lancé un appel à candidature à plusieurs sociétés qui utilisent plusieurs technologies. Finalement, ils ont fait le choix d'un système de filtration plus passif que le nôtre. En tout cas dans un premier temps. Puisque ensuite dans un second temps, des investissements dans des solutions virucides, telles que celles que nous proposons, seront peut-etre utiles.

Pouvez-vous justement nous rappeler comment fonctionne votre "valise" ?

En fait, c’est un dispositif qui fabrique de l’ozone en transformant la molécule de dioxyde d'oxygène qui est contenue dans l’air. Cet ozone tue les bactéries, tue les germes, tue les virus. Son utilisation est très simple : il suffit de mettre en marche l’appareil, avec deux minuteries : une minuterie qui permet à l’utilisateur de sortir du local dans les temps, car il faut que le local soit vide quand il est désinfecté, et une minuterie qui permet de faire fonctionner la valise pendant une trentaine de minutes.

Pensez-vous que le fait de fabriquer de l’ozone ait pu faire peur à l’Education nationale et à la région ?

Sans doute. Dans un premier temps, la région est partie sur des systèmes de filtration plus passifs comme je vous le disais. Mais dans un deuxième temps, pourquoi ne pas aller sur des solutions virucides ? Les deux technologies sont de toutes façons capables de cohabiter à l’avenir. On peut imaginer une solution qui filtrerait l'air ambiant en journée, quand il y a des élèves, et une autre qui traiterait plus en profondeur, avec une désinfection de l’air et des surfaces, pourquoi pas la nuit, quand les élèves ne sont pas dans les locaux.

Qui vous a déjà acheté votre appareil ?

On était prêt à livrer une centaine d’appareils, on s’apprêtait à en livrer, pourquoi pas, plusieurs centaines, si on avait fait appel à nous dans les lycées. Aujourd’hui, le besoin est partout : dans l’industrie, dans les transports en commun, dans les concessions automobiles, dans la restauration... Par exemple, on a le berjallien Guy Savoy qui a fait appel à nous et qui a équipé ses deux restaurants parisiens en faisant appel à notre appareil. On a livré dans l’hôtellerie, dans les crèches, les taxis... En fait, tous les espaces fermés. À chaque fois qu’on a un volume fermé, dans lequel on est susceptible d’avoir le virus, on peut utiliser notre appareil. Mais notre appareil doit être utilisé en l’absence de personnes et d’animaux.

Avez-vous des perspectives pour le développement de l’entreprise ?

Bien sûr, on s’était mis en "état de guerre" pour pouvoir livrer les lycées si on faisait appel à nous, ça ne sera pas le cas, mais notre activité n’est pas exclusive sur ces appareils ozone. On a eu une histoire avant, et on continue d’ailleurs. On est en train de se développer, on va déménager dans un sur un site plus grand. On a eu des recrutements récents, il y en a d’autres à venir, nous sommes sur une bonne dynamique.

