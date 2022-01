La nouvelle éco : à Rodez, le T-shirt Propre se mobilise contre les soldes

Sur son site, l'entreprise ruthénoise a proposé 95% de soldes, pour montrer l'absurdité des réductions parfois dantesques dans des grands magasins. Le T-shirt Propre fabrique des vêtements 100% Made in France et avec des matériaux bio.

Le Tshirt propre, une entreprise ruthénoise, a justifié le fait de ne pas pouvoir solder ses vêtements, produits localement et de manière respectueuse de l'environnement.

Alors que les démarques se succèdent dans les grandes chaînes de mode, le T-shirt Propre va encore plus loin : jusqu'à -95% de réduction sur son site. Une casse des prix totalement irréaliste mais la marque ruthénoise espère ainsi faire prendre conscience aux consommateurs de ce que représente, justement, cette différence de prix.

Fabien Burguière, le co-fondateur, explique la démarche : "depuis la création de l'entreprise en 2016, on a pris la décision de ne pas faire de soldes puisqu'on a choisi de proposer nos produits à leur prix qu'on trouvait justes tout au long de l'année. Du coup, on s'est permis de se moquer un peu de nos confrères qui faisaient toujours les soldes."

Un texte aux termes assez grinçants. On peut notamment y lire : "malgré notre insistance : notre atelier de confection français a refusé de travailler pour 2€ par jour et 60h semaine sous prétexte qu’ils ont des familles à nourrir".

Des vêtements Made in France et en matériaux bio

L'entreprise ruthénoise commence à se faire une petite notoriété, pour la qualité de ses vêtements au design intemporel. Mais problème : "c'est qu'on vend du tee-shirt et il n'y a rien qui ressemble de plus un tee-shirt blanc que notre tee-shirt blanc", synthétise Fabien Bruguière.

Normal pour le co-fondateur de s'interroger sur la différence de prix (près d'une quarantaine d'euros pour un T-shirt Propre). Mais avec ce texte sur leur site, ils ont voulu "expliquer la démarche et le comment du pourquoi et surtout que produire du Made in France, forcément, ça a des coûts". Une initiative qui a été selon lui très bien reçue par les afficionados de leurs vêtements.

Une entreprise locale qui grandit malgré la crise

Après un très bon démarrage, l'entreprise s'en sortait plutôt bien grâce à l'explosion de la vente en ligne pendant les confinements. "Je touche du bois mais tout va bien", confirme Fabien Burgière. De plus en plus de consommateurs ont, selon le cofondateur du TShirt, pris l'habitude de consommer localement.

L'entreprise poursuit son expansion : "on recrute, on a aussi créé notre atelier de confection sous le viaduc de Millau, à Saint-Georges-de-Luzençon. Donc, dans cet atelier, c'est 8 emplois à temps plein".