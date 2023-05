La Nouvelle éco : à Rosnay, des visiteurs plus nombreux à la boutique de la Maison du Parc

Confitures, miel, conserves, fromages de chèvre, lentilles, objets de décoration, livres pour petits et grands, jeux... Au sein de ses 120 m2, la boutique de la Maison du Parc naturel régional de la Brenne, située dans le hameau du Bouchet sur la commune de Rosnay, réunit environ 1 500 références. Depuis sa création en 1994, le lieu se veut une vitrine du territoire. Les produits viennent de la Brenne et des environs. “Nous travaillons avec les producteurs locaux. Ce sont eux qui fixent leurs prix sur lesquels nous prenons une marge qui est assez correcte”, explique Monika Bruce, animatrice de la boutique.

Il est également possible de se poser au sein de l’espace restauration ou en terrasse pour y déguster les célèbres frites de carpes mais aussi des tartines, des salades composées, des crêpes et des glaces. Vu l’affluence, les réservations sont recommandées les week-ends ou en période de vacances scolaires. La boutique et l’espace restauration sont ouverts toute l’année à l’exception des jours de Noël et du nouvel an, seuls les horaires varient.

5 400 visiteurs en avril

Après une baisse pendant la crise sanitaire, la fréquentation repart à la hausse : 11 500 visiteurs depuis le début de l’année (dont 5 400 sur le seul mois d’avril), c’est 1000 de plus que sur la même période l’an dernier. Parmi eux de nombreux étrangers de retour : Belges, Suisses, Néerlandais. En mai, les week-ends prolongés ont aussi été très favorables à la fréquentation. Et l’inflation ne freine pas les dépenses : “Nous avons une clientèle de personnes de 50 ans et plus et de retraités avec du pouvoir d’achat. Ils se font plaisir et sont dans l'idée de faire plaisir à leurs proches”, constate avec le sourire Monika Bruce.