La Nouvelle Éco : à Rosnay, l’Épicerie brennouse est sur le point d’ouvrir

Après avoir travaillé dans la restauration et sur les marchés, Lydie Giraudon s’apprête à ouvrir une épicerie dans ce village du cœur de Brenne, dont elle est originaire. Il n’y avait plus de commerce de proximité dans cette commune depuis fin 2019.

Retardé par la crise sanitaire, le projet de Lydie Giraudon va enfin aboutir. Début juillet, elle espère accueillir ses premiers clients dans l’ancienne boulangerie Damblant devenue L’Épicerie brennouse. Après vingt-cinq ans dans la restauration en France et en Suisse, cette fille d’agriculteurs a souhaité renouer avec ses racines. En 2009, elle a ouvert avec sa sœur Sonia la ferme-auberge des Buttons à Rosnay. Depuis trois ans, elle travaillait sur les marchés de la région à vendre des produits de la marée.

Un gîte à l’étage

Depuis septembre 2020, elle avait pour projet d’ouvrir une épicerie à Rosnay. Avec son mari Cédric, ils ont racheté l’ancienne boulangerie fermée fin 2019. Ils y ont effectué quelques travaux d’agrandissement et de remise aux normes. À l’étage, ils vont créer un gîte qui sera prochainement mis en location.

“J’ai vraiment hâte d’ouvrir, j’ai envie de redonner un peu de dynamisme à mon village d’enfance”, explique Lydie Giraudon. Depuis la fermeture de la boulangerie qui disposait d’un coin épicerie, les habitants étaient obligés de prendre leur voiture pour acheter du pain ou de le congeler. L’Épicerie brennouse fera dépôt de pain, mais aussi un peu de pâtisserie et de snacking.

Des producteurs des environs

Pour les légumes, fruits, fromages et viandes, Lydie Giraudon a prévu de se fournir au maximum auprès des producteurs locaux qu’elle connaît pour les avoir cotoyés ces dernières années sur les marchés. Son mari Cédric s’occupera, lui, de garnir la cave à vin et proposera des bières artisanales locales.

“Nous sommes habitués à consommer local : c’est notre façon de vivre. J’aime le contact et j’aime faire découvrir de bons produits”, précise-t-elle, très heureuse de constater que la crise a favorisé un retour des consommateurs vers des produits plus sains issus des circuits courts. Son épicerie sera ouverte du mardi au dimanche. Une bonne nouvelle pour ce village de 500 habitants situé au cœur de la Brenne sur un axe de passage où il n’y avait plus de commerce de proximité depuis un an et demi.