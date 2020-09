La nouvelle éco : à Rouen, cinq cheffes d'entreprises récompensées par les "pépites de l'artisanat"

La Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime a récompensé cinq femmes et leur parcours dans l'artisanat, un secteur encore majoritairement masculin.

Lucie de "Au fil des saisons", photographiée par Caroline Bazin, récompensée lundi soir par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime.

Des cheffes d'entreprises ont été mises à l'honneur ce lundi soir au Parc expo de Rouen : cinq femmes ont été distinguées par les "pépites de l'artisanat", un prix créé par la Chambre des métiers et de l'artisanat pour récompenser des parcours et des expériences dans un secteur encore essentiellement masculin. "Sur dix artisans aujourd'hui, il n'y a que trois femmes", rappelle Caroline Bazin, photographe, qui a elle-même été récompensée. Elle était l'invitée ce mardi matin de France Bleu Normandie.

"Il faut se lancer"

"Je ne sais pas si c'est plus difficile, peut-être que certaines femmes osent moins et se mettent des barrières, poursuit-elle. Mais il y a des dispositifs qui aident, je pense qu'il faut se lancer et avoir confiance en son projet."

Ludivine de "Normandie vitrail", photographiée par Caroline Bazin, récompensée lundi soir par la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime. - Caroline Bazin

Caroline Bazin connaît bien ces cheffes d'entreprises, qu'elle a photographiées. "Il y a une motivation et une envie qui inspirent le respect. Chacune a un projet, y croit, ne compte pas ses heures et travaille avec beaucoup de volonté", dit-elle à propos des autres professionnelles récompensées lundi soir.

Caroline Bazin a commencé dans les ressources humaines, avant de se reconvertir dans la photographie : "C'était ma passion depuis de nombreuses années, explique-t-elle. Se reconvertir est compliqué parce qu'il faut tout réapprendre, mais maintenant avec les dispositifs de micro-entreprise et d'auto-entreprise, cela facilite quand même les choses."

Les clichés de Caroline Bazin sont exposées au Parc expo de Rouen, dans le cadre de la Foire internationale.