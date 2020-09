La nouvelle éco : "L'intérim répond à un besoin de flexibilité ", selon le gérant d'une agence rouennaise

L'intérim sera-t-il le salut des jeunes diplômés ou des chômeurs en cette période de crise économique et d'incertitude ? "Ce qui est sûr, c'est que l'intérim répond à un besoin de flexibilité des entreprises", estime Frédéric Leseur, gérant de l'agence de recrutement Lynx RH qui vient d'ouvrir à Rouen.

"Les jeunes ont des capacités à s'adapter"

"Les premières demandes arrivent, sur des fonctions finance, commerce et support. Les entreprises cherchent des compétences et ont besoin de ressources pour continuer leur activité, même si la période est difficile", explique encore le gérant, qui vient seulement de s'installer. Il était l'invité ce mercredi de France Bleu Normandie.

Difficile de prévoir si les entreprises seront, ou non, frileuses dans les prochains mois à embaucher de nouveaux salariés en CDI. Mais selon Frédéric Leseur, les jeunes (qui peuvent aussi le vivre comme un emploi précaire) peuvent jouer la carte de l'intérim pour acquérir de l'expérience : "L'intérim, ce sont par essence des contrats courts. Mais les jeunes ont cette force qu'ils ont des capacités à s'adapter et à être flexibles. Et donc l'intérim répond à la fois aux besoins des entreprises qui ont besoin de cette adaptabilité, mais aussi aux salariés qui ont besoin de découvrir et d'acquérir de nouvelles compétences."