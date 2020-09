La nouvelle éco : à Roussillon, la CGT Chimie veut relancer la production de paracétamol stoppée en 2009

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui on s’intéresse à la production de paracétamol en Isère. Stoppée en 2009 pour raisons économiques, la CGT milite pour une reprise afin de réduire notre dépendance à la Chine et à l'Inde.

La crise sanitaire au printemps dernier a mis en évidence notre dépendance à la Chine et à l'Inde en terme de production de médicaments incontournables. Le chef de l'Etat a promis d'en tirer toutes les conclusions et de réindustrialiser notre pays. "Chiche !" dit la CGT de la plate forme chimique de Roussillon qui organise une réunion publique ce mercredi soir au Péage de Roussillon. Bernard Ughetto, référent en Isère de la CGT Chimie était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère.

Y-a-t-il danger pour notre approvisionnement en médicaments ?

Alors effectivement le confinement et la crise sanitaire ont mis en évidence notre dépendance concernant la production des matières actives qui permettent de fabriquer le Doliprane. Nous sommes dépendant à 80 % de la Chine et de l’Inde concernant les matières actives nécessaires à la fabrication des médicaments. (Les matières actives c'est ce qui soigne dans les médicaments.) 80 % des matières actives nécessaires à fabriquer des médicaments viennent d’Asie : Chine ou Inde. Or il y a à peine plus de 10 ans, on en fabriquait au Péage de Roussillon du paracétamol.

Vous pensez qu'on pourrait rependre la production à Roussillon ?

Bien sur. En 2009 le groupe qui s'appelait alors Rhodia a arrêté la production de paracétamol en Isère pour des raisons de coûts de fabrication. On sortait le kilo de paracétamol à 4 euros, quand les concurrents étrangers le sortaient pour 3 euros. Cet écart peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que la part de la matière active dans le médicament ne représente que 2 % du prix final d'une boîte de Doliprane. Donc cette écart de prix au final était beaucoup plus réduit.

Comment allez-vous vous y prendre pour convaincre les élus et la direction du groupe ?

Il faut savoir que Sequens (successeur de Rhôdia) qui possède notre usine est aussi propriétaire d’une usine de fabrication de paracétamol en Chine. Par ailleurs Sequens a un projet qui est très avancé d'unité de fabrication d’acide salicylique (composant pour l'aspirine) sur le site de Roussillon. Donc nous ce qu’on dit, ce n'est pas simplement parce qu’il y avait le paracétamol à Roussillon qu’il faut le refaire à nouveau ici, mais c’est surtout parce que le propriétaire du paracétamol chinois est aussi présent sur la plate-forme chimique de Roussillon. Ce serait dommage de passer à côté de cet investissement à Roussillon qui donnerait à la plate-forme avec le label pharmacie une usine de tout premier plan.

La réunion publique organisée par la CGT Chimie c'est ce mercredi soir à 18 heures à la salle municipale Baptiste Dufeu au Péage de Roussillon.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?