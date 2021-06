La Nouvelle Éco : à Ruffec, la Briqueterie du Pic a été épargnée par la crise

Cyril et Céline Desmoulières ont repris les Terres Cuites de La Lorne à Ruffec quelques mois avant le début de la crise. Leurs inquiétudes ont vite été dissipées.

Cyril et Céline Desmoulières ont repris l'ancienne tuilerie de Ruffec en juillet 2019.

Du four à bois de la Briqueterie du Pic sortent des briques crues que l’on peut utiliser pour monter un mur d’isolation ou de parement, un barbecue ou un poêle de masse, ou installer des tomettes et du carrelage. Entre quinze et dix-sept tonnes de terres cuites sont produites chaque mois à partir de l’argile extrait d’une carrière à Saint-Palais, dans le Cher, exploitée depuis la fin du XVIIIe siècle.

“Cela donne des terres cuites de très grande qualité dont les nuances peuvent aller de l’orange saumon au rouge foncé selon la demande du client”, Céline Desmoulières qui gère l’entreprise avec son mari Cyril. Un matériau très recherché aussi bien dans la construction neuve que dans la restauration. Il n’existe plus en France qu’une douzaine de briqueteries artisanales comme celle de Ruffec.

Le soutien de la population locale

Cyril et Céline Desmoulières sont à la tête de cette entreprise familiale depuis 2004. Partis de Saint-Palais, ils se sont installés à Ruffec en juillet 2019 redonnant vie à l’ancienne tuilerie. L’arrivée de la crise sanitaire quelques mois plus tard a été une grosse source de stress mais au final elle n’a pas freiné l’activité. La tendance à embellir son cadre de vie amplifiée par les confinements successifs a même plutôt joué en leur faveur. La population locale les soutient également en venant s’y fournir.

Un mur de parement réalisé à partir des briques crues produites à Ruffec. - Briqueterie du Pic

Les ventes se répartissent environ moitié-moitié entre particuliers et professionnels (architectes, carreleurs, maçons...) et se font sur l’ensemble du territoire. Du stock est disponible sur place mais on peut aussi passer commande pour des produits sur mesure (forme, coloris). L’activité progresse bien avec un carnet de commandes bien plein jusqu’en octobre. L’entreprise souhaite relancer la fabrication de tuiles pour laquelle elle a de nombreuses demandes.

Cet été, la Briqueterie du Pic participe pour la première année aux visites d'entreprises Secrets de fabrique afin de faire découvrir ce métier méconnu. La première visite est prévue le 16 juin (réservation sur www.indreberry.fr/secrets-de-fabrique/).