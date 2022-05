La Nouvelle éco : à Saint-Amand Montrond, Charles Monnier vient d’ouvrir un parc de loisirs

Depuis deux ans, la crise sanitaire a fortement perturbé l’activité des parcs de loisirs. Cette situation n’a pas dissuadé Charles Monnier de se lancer dans un nouveau projet. En 2017, ce forain avait ouvert avec sa sœur un premier parc de loisirs à Bannay, près de Cosne-sur-Loire (Nièvre). Après lui avoir revendu ses parts, il vient d’en ouvrir un autre, dénommé Sam Parc, sur le même modèle, à Saint-Amand Montrond.

Un projet né l’an passé en pleine crise du Covid. “On a connu les contraintes sur les fêtes foraines. Je me suis dit : tant pis, il faut aller de l’avant, estime Charles Monnier. Le parc est grand, les attractions sont espacées, mais la levée de ces contraintes est un confort pour les visiteurs.” Il a en outre reçu un bon accueil de la part de la municipalité qui lui loue un terrain de 2 ha qui était en friches, situé route de Bourges près du lac de Virlay.

Au cours du premier trimestre, il a remis en état le terrain et y a installé une vingtaine d’attractions : circuit de kartings à pédales, mini-golf, structures gonflables géantes, trampolines et plusieurs manèges : montagnes russes, chaises volantes et toupie. En mai, des activités aqua-ludiques ouvriront avec un toboggan et un grand bassin. Deux points de restaurations ont également été créés : un point snack et un point glaces et confiseries.

Le parc propose une vintaine d'attractions. - Sam Parc

Un pass saison

À la différence d’autres parcs, les attractions, à l’exception de trois réservées aux enfants, peuvent se faire en famille. L’entrée est donc payante pour tous, que l’on soit adulte ou enfant. Pour une journée, le tarif est de 9,50 euros mais Charles Monnier propose aussi un pass saison à 35 euros qui permet de revenir autant de fois qu’on le souhaite pendant la période d’ouverture qui ira cette année jusqu’au 11 septembre. Une formule qui séduit les visiteurs. Le parc est ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires et le mercredi, les week-ends et jours fériés le reste du temps. Selon la météo, le parc peut toutefois être ponctuellement fermé.

Charles Monnier a pour ambition de capter la population du bassin de vie de Saint-Amand Montrond mais plus largement une clientèle vivant à une heure de route à la ronde. “Il n’existe pas ce type d’offre sur Bourges ou Montluçon. Mon objectif est d'aller chercher cette clientèle”, explique-t-il.