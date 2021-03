La Nouvelle Éco : à Saint-Aoustrille, la société de nettoyage Multis est très sollicitée avec la Covid

Afin de respecter les protocoles sanitaires et de rassurer les salariés au sein des entreprises, les interventions de la société de nettoyage Multis se sont multipliées depuis un an. Le métier y a gagné une image bplus positive.

“Avant, il ne fallait pas trop nous voir, maintenant c’est tout le contraire !” La crise sanitaire a changé la donne reconnaît Nathalie Dubreu, présidente depuis 2006 de la société Multis, une société de nettoyage créée en 1989 à Issoudun. Elle compte 350 clients dans l’Indre, le Cher et le bassin de Romorantin : administrations, banques, industries, syndics de copropriété, bailleurs sociaux, commerces...

Lors du premier confinement il y a un an, Multis a poursuivi son activité même si celle-ci a été réduite de moitié les premières semaines du fait de la fermeture de nombreuses entreprises. Mais dès qu’elles ont pu rouvrir, l’activité est repartie en flèche. Sur l’année 2020, le chiffre d’affaires a crû de 10 %.

Le siège se trouve à Saint-Aoustrille, près d'Issoudun mais Multis a aussi des agences à Bourges et Romorantin. - Multis

“Là où on intervenait une fois par semaine, c’est maintenant deux à trois fois. Dans certains endroits où on allait une fois par jour, on est présent toute la journée”, explique madame Dubreu. La réglementation a en effet imposé aux entreprises le respect régulier de protocoles de désinfection. "D'autres le font aussi pour rassurer leurs salariés et limiter au maximum les risques de contamination”, poursuit-elle.

Des interventions de plus en plus en journée

L’organisation du travail a été revue. De plus en plus d’interventions se font désormais sur des horaires en journée, en “coactivité” avec le personnel des entreprises. “La Covid a fait changer l’image de notre métier, se réjouit Nathalie Dubreu. Notre image est extrêmement positive et c’est valorisant pour nos salariés.” Cette situation a également contribué à améliorer leurs conditions de travail avec l’espoir que cela puisse s’inscrire dans la durée. “Ce qui va rester, c’est l’utilité de notre métier”, estime la cheffe d’entreprise.

Des difficultés à recruter

Multis emploie 220 salariés dont 200 en CDI, soit 115 ETP. Avec la Covid, le volume horaires a augmenté, plus de salariés sont aujourd’hui à 35 heures. 80 % de ces salariés sont des femmes mais le nombre d’hommes est en augmentation, notamment sur des services annexes tels que le débarras, la dératisation et la vitrerie qui représentent 10 % de l’activité. Multis embauche régulièrement des CDD, pour remplacer ses salariés lors de leurs congés par exemple puisque l’entreprise ne ferme jamais, mais elle connaît des difficultés de recrutement souvent dûes à des soucis de mobilité.