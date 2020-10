La nouvelle éco : à Saint-Chamond, Elpi invente une armoire qui désinfecte objets et vêtements en dix secondes

Didier Calmettes, vous êtes le patron d'Elpi. Votre entreprise fabrique des machines spéciales. Celle dont on parle, c'est le coronavirus qui vous a donné l'idée de l'inventer ?

C'est mon fils qui a eu l'idée. Il m'a dit un jour qu'il était possible de désactiver des virus grâce à l'UVC. On s'est renseigné auprès de laboratoires biologiques qui nous l'ont confirmé. Ce sont des rayons qui arrivent sur terre, arrêtés par la couche d'ozone. Quand on les utilise, on peut inactiver des virus par exemple sur le plasma sanguin, avant qu'il soit utilisé médicalement.

C'est efficace contre la Covid-19 ?

Oui. Des tests on été réalisés avec l'UVC aux États-Unis qui arrive à désactiver le coronavirus. On peut imaginer l'utilisation d'un matériel jetable et considérer une réutilisation à travers un traitement dans cette armoire. Cela ne remplace pour autant pas le lavage en machine ou un nettoyage à sec.

L'armoire est en test actuellement. Va-t-on la voir commercialisée sous peu ?

Les deux produits testés actuellement englobent toutes les options possibles, à destination, entre autres, du médical. L'armoire sera utilisée plutôt dans des commerces et distribuée d'ici six semaines.