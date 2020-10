La nouvelle éco : à Saint-Cyprien, les vélos cargo Kiffy ont le vent en poupe

On connaissait Kiffy pour ses tricycles, mis en avant à Saint-Étienne pendant l'Euro de football 2016. Mais depuis quelques mois, le fabricant de vélo basé à Saint-Cyprien (Loire) produit surtout des vélo biporteurs. La décision de recentrer l'activité sur des bi-porteurs est venue parce que "le tricycle tel qu'on l'avait imaginé, développé et commercialisé était plutôt vendu sur l'étranger", explique Christophe Rosenstiel, responsable de la société Easy Design Technology, qui développe les vélos Kiffy, alors que "le marché français avait un besoin réel relatif à du déplacement pour emmener ses enfants à l'école, transporter de la charge de manière un peu plus allégée que sur un gros tricyle". Kiffy s'est donc lancé dans le développement de son vélo cargo électrique fin 2019 pour pouvoir proposer sa gamme début 2020.

Christophe Rosenstiel et le nouveau marché des vélos Kiffy Copier

Production ligérienne à 90%

Christophe Rosenstiel est ses équipes prévoient de livrer entre 1200 et 1300 tricycles d'ici juin 2021. Des vélos à 90% produits en France et même régionalement. "On va jusqu'en Isère pour chercher le bois qui compose notamment les repose-pieds, mais pour le reste, 90% des composants sont de la Loire avec un cadre fabriqué en interne, on travaille aussi avec des sociétés comme Stronglight et Mach1", poursuit Christophe Rosenstiel.

Cette production locale est un vrai atout et pas uniquement marketing, puisqu'elle permet à Kiffy de livrer ses vélos dans des délais "de cinq à six semaines", contrairement à certains "concurrents étrangers qui font fabriquer très loin et ont parfois des problèmes d'approvisionnement".