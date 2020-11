La nouvelle éco : à Saint-Didier-en-Velay, Arod s'appuie sur l'industrie textile locale

Depuis 2006, Arod conçoit des vêtements techniques fabriqués en France, et même localement, entre Haute-Loire et Loire.

Rodolphe Quéméner est soulagé. Il a pu rouvrir son showroom le 28 novembre et s'apprête à organiser un weekend de portes ouvertes à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire). C'est là qu'il a lancé en 2006 son entreprise, Arod, spécialiste du vêtement technique fabriqué en France.

"Les ateliers qu'on fait travailler sont en Haute-Loire et dans la Loire, on va au plus loin à Roanne et au plus près à Saint-Ferréol-d'Auroure, et c'est une richesse d'avoir tout ce tissu autour de nous et on se bat pour garder tout ce savoir-faire, que ce soit dans la confection mais aussi les fournitures, les rubans, les zips, les écussons", souligne Rodolphe Quéméner.

La nouvelle éco : Arod Copier

Rodolphe Quéméner défend aussi la proximité dans la relation avec la clientèle. L'obligation de fermer boutique pendant les confinements et l'annulation des salons auxquels il participe habituellement n'ont pas seulement été lourdes pour son activité (les ventes directes ont représenté 40% des ventes en 2019, dit-il)."C'est très riche de pouvoir être directement avec nos utilisatrices et utilisateurs parce qu'ils nous font remonter l'information de ce qui leur manque au sein de la collection, et quand ils voient qu'on a créé justement les vêtements qu'ils attendaient, ils sont bluffés de pouvoir avoir encore une relation directe avec un fabricant", raconte le patron d'Arod.

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?