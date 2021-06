La nouvelle éco : à Saint-Dié-des-Vosges, le joaillier de luxe Orest Group lance une nouvelle manufacture

Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi dans le bassin de Saint-Dié-des-Vosges : Orest Group, spécialiste de l'alliance et de la joaillerie de luxe, va démarrer sa deuxième manufacture dans les prochains jours en Déodatie. Une seconde unité de production qui s'ajoute à l'usine d'Erstein en Alsace où est implanté Orest.

Une nouvelle manufacture était nécessaire pour Denis de Becker, le PDG d'Orest Group :

"Le site alsacien est à saturation. On n'a pas de possibilité de construire, le site est très gros avec un peu plus de 450 personnes et nous recherchions un bassin d'emploi à proximité qui nous offre de la ressource humaine."

C'est finalement la triste nouvelle de la fermeture du site Inteva Products de Saint-Dié-des-Vosges (222 postes supprimés) fin 2020 qui va précipiter les choses et l'arrivée d'Orest Group :

"Ce sont des gens qui ont une culture industrielle. Ils assemblaient des serrures automobiles avec des petits composants et de la dextérité et ils avaient la culture industrielle que l'on recherchait."

Ainsi, ils sont une dizaine d'anciens d'Inteva à être formés en ce moment, ainsi qu'une dizaine de demandeurs d'emplois du secteur, pour intégrer la manufacture. Une nouvelle série de formation est prévue début 2022.

De la joaillerie pour les grandes marques du luxe

Si Orest est un spécialiste de l'alliance, le site vosgien fabriquera principalement de la joaillerie "access" pour les grandes marques de luxe dont Orest est un sous-traitant. Des produits qui se retrouveront en magasin vendus entre 1 000 et 10 000 euros selon Denis de Becker. Une trentaine de personnes travailleront au mois de juin sur le site déodatien mais l'ambition est de porter les effectifs à 150 à 200 personnes d'ici cinq ans.

Ecoutez la nouvelle éco tous les matins sur France Bleu Sud Lorraine à 7H17. France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.) ou à une démarche innovante. Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?