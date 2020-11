La nouvelle éco : à Saint-Égrève, ARaymond fabrique les bouchons des flacons du vaccin canadien

On connaît l'entreprise iséroise ARaymond, pour son activité dans la sous-traitance automobile. Et voilà qu'on retrouve cette marque iséroise, véritable saga familiale industrielle dans le domaine de la santé, qui fête cette année ses 155 ans d’existence. Sa filiale ARaymondlife vient de décrocher un très gros contrat avec l'état canadien en lien avec le vaccin anti-covid. Nicolas Thivant, président d'ARaymondlife est l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce lundi à 7h15.

Comment vous êtes vous retrouvés sur ce marché ?

Effectivement ARaymond est essentiellement connu pour sa branche automobile mais depuis 2007, ça fait maintenant 13 ans, une branche a été créée dans le monde de la pharmacie qui s’appelle ARaymondlife et qui développe un certain nombre de produits liés au secteur médical. L’un de nos produits le bouchon RayDyLyo® qui est un bouchon destiné aux flacons de vaccins, est actuellement en forte progression notamment grâce à ce contrat que nous venons de signer avec le gouvernement canadien.

Qu'allez vous faire exactement pour les Canadiens ?

Nous allons livrer plusieurs millions de bouchons pour le gouvernement qui a décidé d’approvisionner un certain nombre de composants : des flacons, des seringues, des bouchons donc... pour anticiper la sortie du vaccin et être prêt, le moment venu, à vacciner l’ensemble de la population. Donc nous, nous fournissons le bouchon du flacon. C’est une invention ARaymondlife qui a été développée en Isère à Grenoble, plus précisément dans notre usine de Saint-Égrève. Il s'agit donc d'une solution intégralement conçue, développée et produite dans la banlieue de Grenoble.

Le groupe ARaymond souffre-t-il de la crise sanitaire malgré tout ?

Pour la branche automobile, je ne vais pas vous cacher que l’année est effectivement difficile, même si elle est un peu moins dure que ce qui était anticipé en milieu d’année. L’activité se terminera sur une année 2020 en baisse d’environ 15 % du chiffre d’affaires par rapport à 2019.

Pour la branche médicale, en revanche, le contrat canadien nous offre de belles perspectives. Notre branche médicale est en pleine croissance, nous étions une petite entité jusqu’à présent avec une trentaine de salariés l’année dernière, nous allons être cinquante cette fin d’année. Nous avons encore de belles perspectives d’embauches dans les trois prochaines années. Pour nous, la croissance est plutôt vers un doublement du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre.

Quels profils recherchez-vous ?

Nous recherchons dans tous types de secteurs de la branche industrielle, des opérateurs de production, des personnes dans les services qualité, maintenance, commerce, un peu tous azimuts en fait pour continuer à développer notre entreprise.

