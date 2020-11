La nouvelle éco : à Saint-Egrève, Photoweb profite du confinement et recrute du personnel

Photoweb recrute 150 intérimaires pour faire face à la demande en cette fin d'année où l'approche des fêtes et le confinement entraîne un surcroît d'activités. Laurent Boidi, Directeur général délégué de l'entreprise était l'invité de "la nouvelle éco" à 7h15 sur France Bleu Isère.

Vous êtes un des rares à qui le confinement profite ?

C’est en effet une période plutôt bénéfique pour notre activité, puisque on est obligé de rester à la maison, donc on occupe son temps et on fait ce qu’on n'a jamais le temps de faire habituellement, c’est-à-dire trier ses photos et puis prendre le temps de faire un album souvenir d’un anniversaire ou d’un beau voyage. On avait déjà connu une croissance très très forte pendant le premier confinement et pendant ce deuxième confinement, qui est un peu plus léger certes, on voit également un effet bénéfique surtout les week-end avec une hausse des commandes qui sont passées par nos clients sur internet.

On est à l’approche de Noël, vos productions sont aussi des idées de cadeaux ?

Exactement, ce sont des idées cadeaux, comme des mugs personnalisés avec des photos des enfants, le calendrier de l’Avent, le calendrier de l’année prochaine, y a plein d’idées cadeaux et l’avantage c’est qu’en ces temps un peu éloignés entre les familles, on peut envoyer des choses très personnalisées et très intimes. Traditionnellement ces moments de partage sont pour nous une période très forte de l’année, on réalise 30 % de notre chiffre d’affaires dans les deux mois qui précèdent noël chaque année.

Avez-vous besoin de renfort de main d'œuvre ?

Oui, nous recrutons à peu près 150 saisonniers pendant deux mois pour faire face a la demande. Les recrutements démarrent en septembre-octobre puis on monte en puissance petit à petit avec environ 20 nouveaux recrutements par semaine. Dans un premier temps on recrute pour conduire des machines qui nous permettent de travailler en "trois-huit" et puis ensuite c’est plutôt pour tout ce qui est emballage, empaquetage, etc. Il n'y a pas vraiment besoin de formation pour ce genre de métier, par contre on recherche des personnes qui sont plutôt soigneuses, sérieuses, qui ont le goût du travail bien fait, parce qu’il s’agit de cadeaux personnels assez intimes. Et puis il faut aussi des personnes rigoureuses qui aiment travailler en équipe, car on est un des interdépendants les uns des autres, pour la réalisation d’un produit. Actuellement notre entrepôt ressemble à un vrai atelier du Père Noël. Photoweb a la chance d’être le numéro 2 français de l’impression des photos. C’est une place qu’on a depuis pas mal d’années, on est fier d’être sur Grenoble et de réaliser ces volumes chaque année grâce à tous nos clients.

