La nouvelle éco : à Saint-Estève, l'entreprise OneDirect croule sous les demandes de matériel de télétravail

Depuis le début de la crise sanitaire, OneDirect fournit des entreprises dans toute la France et en Europe. La société, basée à Saint-Estève (Pyrénées-Orientales), est spécialisée dans les outils de télétravail et de vidéoconférence.

Voilà une entreprise qui ne connaît pas la crise. À Saint-Estève, dans les Pyrénées-Orientales, OneDirect carbure. La société est spécialisée dans les casques téléphoniques pour les centres d'appel. Depuis un an, elle fournit du matériel de télétravail à des entreprises de toute la France et en Europe. "En ce moment, il y a une forte demande sur les petites salles de visioconférence et sur les casques", remarque Emmanuel Stern, le patron et fondateur de OneDirect.

À titre d'exemple, la société vendait quelques équipements de visioconférence chaque semaine avant le Covid. Aujourd'hui, elle en vend 200 ou 300 par semaine. Le matériel s'installe ensuite dans des salles de classe ou de formation, dans des hôpitaux et dans d'autres structures.

Un millier de clients équipés chaque jour

Pour répondre à cette forte demande, OneDirect a constitué un stock important à Saint-Estève, qui permet de livrer dans tous les pays d'Europe rapidement. "Nous servons près d'un millier de clients chaque jour dans toute l'Europe", note Emmanuel Stern, le PDG.

"Le télétravail va durer et c'est une chance pour nos territoires." - Emmanuel Stern, patron de OneDirect

Le fondateur de OneDirect en est convaincu, le télétravail va perdurer. "Les gens vont pouvoir s'implanter une partie de la semaine à Font-Romeu, par exemple, et terminer la semaine dans les bureaux d'une grande ville. Ils pourront travailler d'où ils veulent et c'est une chance pour nos territoires."

OneDirect emploie environ 200 personnes, dont la majorité se trouvent au siège à Saint-Estève. L'entreprise est également présente à Montpellier, Barcelone et Berlin.

L'interview d'Emmanuel Stern, invité de La Nouvelle éco ce mercredi sur France Bleu Roussillon, est à réécouter ici.