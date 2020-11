La nouvelle éco : à Saint-Étienne, Adista Digital Factory recrute pour poursuivre son développement

Le télétravail crée des opportunités et ce n'est pas le directeur d'Adista Digital Factory qui dira le contraire. Son entreprise, qui développe notamment des sites web ou des applications pour les entreprises, est un peu plus sollicitée en ce moment, avec le nouveau confinement. "Le virus a une faculté à couper le contact, avec nos proches, mais aussi dans l'entreprise avec les salariés et les clients et le numérique est un moyen de garder ces contacts", commente Fabien Soler.

Fabien Soler, directeur de Adista Digital Factory Copier

Les recrutements en cours répondent à un léger surcroît d'activité, "sur la partie télétravail", mais ils sont aussi liés à la croissance du secteur depuis plusieurs années. "C'est un secteur qui a été beaucoup moins touché par le Covid donc on continue de recruter, on a recruté pendant l'épidémie même en faisant des intégrations de salariés en télétravail", explique Fabien Soler.

Les postes à pourvoir concernent des fonctions de développeurs, chefs de projet, webdesigners etc. Un site web dédié à ces recrutements a été mis en place : https://jobs.adista.fr/

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?