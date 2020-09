La nouvelle éco : à Saint-Étienne, la société AJ Biais s'est réinventée avec la production de masques

L'entreprise textile stéphanoise AJ Biais est présente les 1er et 2 septembre au salon Made in France Première Vision. Et depuis une quinzaine de jours, elle est à nouveau sollicitée pour des commandes de masques de protection en tissu.

Au printemps, AJ Biais a produit "quasiment 1,8 million de masques" réutilisables. Cette "contribution à ce qui s'apparentait à un effort de guerre" rend très fier Raphaël Laval, le directeur général de l'entreprise textile installée à Saint-Étienne.

Raphaël Laval, directeur général d'AJ Biais. Copier

"On est surtout très fier d'avoir su se réadapter, c'est vraiment ça qui aura été très fort pour nous, la capacité à inventer un nouveau métier au sein de notre entreprise", poursuit Raphaël Laval. Comme plusieurs entreprises qui ont opéré le même virage pendant le confinement et après, AJ Biais a encore des stocks de masques importants depuis l'arrête de la production fin mai, début juin.

Défendre la fabrication française

"On espère pouvoir vendre une partie de notre stock sur cette fin d'année avec une demande qui revient depuis le 15 août sur des appels d'offre de collectivités locales ou d'entreprises qui veulent se rééquiper de masques lavables", explique le directeur général d'AJ Biais.

Pour défendre ses autres métiers (textile pour le prêt-à-porter mais aussi l'industrie), AJ Biais participe mardi et mercredi à Paris au salon Made in France Première vision. "On est présent pour illustrer notre rôle d'acteur dans le made in France dans le textile, et c'est aussi certainement le seul salon qui aura lieu sur toute la fin d'année car les autres salons ont été annulés", précise Raphaël Laval. Une occasion presque unique de présenter les nouveautés de la société stéphanoise.