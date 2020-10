La nouvelle éco : à Saint-Étienne, Big Fernand défend le hamburger "franchouillard"

L'offre en hamburgers ne manquait pas à Saint-Étienne, et depuis un mois, elle s'est encore étoffée avec l'ouverture d'un restaurant de la franchise Big Fernand place Dorian.

Ce mardi est une journée un peu spéciale pour Christophe Ollagnier, cogérant de la franchise Big Fernand à Saint-Étienne : c'est la journée mondiale du burger. Ou plutôt du "hamburgé", comme on dit chez Big Fernand. L'enseigne est installée depuis le 10 septembre à Saint-Étienne, place Dorian. L'offre de burgers est déjà conséquente à Saint-Étienne, mais "chacun à sa place, ça reste un travail personnel avec le produit et avec le client, donc on n'a pas eu peur de s'implanter", raconte Christophe Ollagnier.

Veau et cuisson à la demande

Chacun sa place et chacun sa spécificité. Celle défendue par Big Fernand, c'est le "côté franchouillard" qui se décline dans les choix des viandes : boeuf avec cuisson à la demande, poulet mais aussi veau, "qui est peu proposé", selon les responsables de la franchise Big Fernand. Le tout "avec des produits de qualité et dans un pain qui est retravaillé chez nous façon briochée".

Depuis l'ouverture du restaurant, le 10 septembre, 60% des commandes sont consommées sur place, mais Christophe Ollagnier sent bien que la livraison est en train de prendre le dessus avec le renforcement des mesures sanitaires, suite au passage de Saint-Étienne Métropole en zone d'alerte Covid maximale le 10 octobre.

