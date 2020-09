La nouvelle éco : à Saint-Étienne, De la ferme au quartier poursuit son développement

Depuis son lancement en 2011, De la ferme au quartier a multiplié ses activités et étendu son réseau. L'association qui a débuté en proposant des paniers de producteurs aux particuliers dans différents quartiers de Saint-Étienne, livre aussi désormais des professionnels (épiceries bio, crèches etc.). Elle travaille avec 80 fermes.

Clémentine Jullien, co-gérante de De la ferme au quartier. Copier

Devenir une coopérative

Et elle a encore gagné en essor pendant le confinement, explique Clémentine Jullian, co-gérante de l'association stéphanoise. "On a eu un _fort développement sur le mois de mars, avril et mai_, ça a d'ailleurs suscité quelques réorganisations côté producteurs et en interne avec l'équipe mais on a répondu à la demande", explique-t-elle. Malgré cet engouement ponctuel, l'association ambitionne de se faire connaître toujours plus, notamment de ceux qui se trouvent le plus près d'elle : "ça fait deux ans qu'on est installé avec notre point de vente directe esplanade Bénévent, et fréquemment, des personnes qui travaillent au Technopole nous disent qu'elles n'ont pas connaissance du lieu, donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette journée portes ouvertes le 18 septembre".

De la ferme au quartier s'adresse aussi depuis le début de l'année 2019 aux professionnels, avec des livraisons "le lundi matin, mardi matin, jeudi et vendredi", précise Clémentine Jullien. Cette offre a nécessité pour l'association de revoir pas mal d'éléments, "c'est complètement différent en termes de volumes, de conditionnement", commente la cogérante. Mais le circuit fonctionne et l'association espère bien continuer à développer cette carte. L'autre grand projet pour De la ferme au quartier - à long terme - c'est de changer de statut pour devenir une coopérative.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?