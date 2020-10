La nouvelle éco : à Saint-Étienne, Dealeuse de chiffons mise sur une mode plus responsable

Dans la boutique de Chloé Ronjat, les vêtements sont soigneusement rangés par couleur et par style : des couleurs vives et des tenues vintage qui séduisent une clientèle assez jeune. Mais pas uniquement par souci d'originalité. "De plus en plus de jeunes veulent se mettre à la seconde main et se tournent vers des alternatives plus responsables pour s'habiller", explique la gérante de Dealeuse de chiffons. C'est en tout cas ce qui ressort des discussions qu'elle a avec ses clients, après presque un mois d'activité à Saint-Étienne.

Avant d'ouvrir sa boutique rue de la Ville, Chloé Ronjat a tenu une boutique en ligne pendant un an, "c'était le plus simple financièrement pour me lancer", explique-t-elle. Elle organisait des événements éphémères, et puis l'occasion de s'installer dans un local s'est présentée après le confinement, donc la jeune femme a sauté le pas.

Les vêtements qu'elle propose, elle les a chinés elle-même, notamment auprès de fournisseurs en friperie. Chloé Ronjat n'est pas la seule à proposer des vêtements de seconde main à Saint-Étienne. Une demi douzaine de boutiques font de même en centre-ville, et c'est plutôt "une bonne nouvelle" selon elle. "Ce qui est bien c'est qu'on propose tous des choses différentes, y en a qui sont plus tournés streetwear, d'autres qui font brocante ou dépôt vente", se réjouit Chloé Ronjat.

