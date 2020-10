La nouvelle éco : à Saint-Étienne, la Cantine Numéro Dix veut étendre son offre

Les clients fidèles sont revenus à la Cantine Numéro Dix, à Saint-Étienne depuis la fin du confinement. Et comme le succès se poursuit, le restaurant végétarien cherche désormais à étendre ses horaires d'ouverture.

Karima Saou a pris l'habitude de tout faire seule à la Cantine Numéro Dix à Saint-Étienne, cuisine et service. Mais la gérante de cette cantine végétarienne s'apprête à s'entourer de deux apprentis, un en salle et un en cuisine (le poste est toujours à pourvoir à ce jour) pour pouvoir étendre son offre, jusqu'ici limitée au midi.

Ouvrir le soir et développer les livraisons

"Je sais que j'ai de la demande le midi, ma clientèle est fidèle et familiale et elle est revenue me soutenir juste après le confinement... j'ai aussi de la demande le soir, mais toute seule je suis limitée", explique Karima Saou. Elle voudrait aussi "trouver le temps de développer la livraison", en partenariat avec Les Coursiers Stéphanois.

