La nouvelle éco : à Saint-Étienne, la Fabuleuse Cantine prend ses quartiers définitifs

La Fabuleuse Cantine n'est plus un espace éphémère. Le restaurant de cuisine locale et anti gaspi installé depuis 2017 à côté de l'école Thiollier, sur le site de la Cité du design, rouvre lundi 21 septembre après six mois de fermeture pour cause de confinement mais aussi de déménagement. Le restaurant est désormais installé dans le bâtiment des Forces motrices, toujours dans l'ancienne manufacture d'armes.

"C'était ce qui était prévu à la base, l'EPASE [Etablissement public d'aménagement de Saint-Étienne] s'était engagé à rénover le bâtiment de la cour centrale, le bâtiment des Forces motrices, et en attendant, nous mettait à disposition le bâtiment qu'on avait jusque-là, c'était un lieu d'expérimentation", indique Elise Faure, directrice d'exploitation de la Fabuleuse Cantine.

Elise Faure, directrice d'exploitation de la Fabuleuse Cantine. Copier

Des bocaux bio et un bar

Le restaurant rouvre du lundi au vendredi midi avec toujours une formule unique (avec supplément viande ou dessert), mais le déménagement, était aussi l'occasion pour la Fabuleuse Cantine de proposer des nouveautés : "on va développer la gamme de plats préparés en bocaux qu'on avait déjà, et surtout cette gamme passe en bio, et puis il y aura également un bar, pour l'instant le jeudi et le vendredi soir, avec des boissons qui restent dans la philosophie du local", indique Elise Faure.

Le concept a dépassé Saint-Étienne, avec une cantine ouverte depuis juillet 2019 à La Rochelle, et un projet tout près d'aboutir à Lyon. "D'ici la fin de l'année si tout se passe bien, on va ouvrir une "petite forme" dans le 8e arrondissement de Lyon,ce qu'on appelle "petite forme" c'est qu'on essaie de réinventer la restauration rapide, donc on va proposer la gamme de bocaux, qui seront produits à Saint-Étienne et emmenés à Lyon, et aussi le "super waste", notre sandwich à base de pain recyclé". Cette formule lyonnaise de la Fabuleuse Cantine doit s'installer à côté du métro Mermoz-Pinel.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés après la crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projeter dans l’avenir ?"L