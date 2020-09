La nouvelle éco : à Saint-Étienne, Le Grenier aux Jouets sort enfin la tête de l'eau

Après six mois de fermeture à cause du confinement puis d'une inondation, le magasin de jouets stéphanois Le Grenier aux Jouets s'apprête à rouvrir, à quelques mètres de son adresse historique.

Séverine David espère rouvrir son magasin cette fin de semaine, enfin. Cela fait six mois que la gérante du Grenier aux Jouets attend de pouvoir reprendre son activité à Saint-Étienne. Elle a d'abord dû s'arrêter comme tous ses confrères commerçants à cause du confinement. Mais la reprise n'a pas pu se faire à la mi-mai à cause d'un important dégât des eaux dans le magasin situé rue Denis Escoffier.

Séverine David, gérante du Grenier aux jouets Copier

Nouvelle adresse rue Michelet

"Le local est complètement ravagé par le dégât des eaux qui a eu lieu pendant le confinement, du coop j'ai pris la décision de déménager pour pouvoir reprendre mon activité au plus vite", explique Séverine David. Le magasin va donc rouvrir rue Michelet, à quelques mètres de l'adresse historique (le magasin existe depuis plus de 100 ans). Cette proximité géographique était importante pour la commerçante, "pour que les clients puissent me suivre".

Sa clientèle a en tout cas suivi ses mésaventures sur les réseaux sociaux et, depuis que Séverine David réinstalle son magasin rue Michelet, elle a régulièrement des personnes qui s'arrêtent pour lui dire qu'elles sont contentes de la voir reprendre son activité. Ce soutien a fait du bien pendant les mois d'attente. "C'était difficile de ne pas travailler et de revoir les collègues ouvrir leurs boutiques à la fin de confinement, ça a été très long", confie la gérante du magasin.