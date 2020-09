La Nouvelle Éco : à Saint-Etienne, le Petit Bulletin se met à la page

Le mensuel gratuit sur la culture et les spectacles à Saint-Etienne a changé de formule depuis cette rentrée. Présentation et explication avec le directeur de publication, Baptiste Rollet.

Le dernier numéro du Petit Bulletin est sorti le 9 septembre dernier avec une nouvelle formule. Fort de ces 20 000 exemplaires distribués en 400 points de diffusion, le mensuel des spectacles change de maquette, propose plus d'articles, une double page d'entretien avec une personnalité et un nouveau logo.

Pour Baptiste Rollet, invité de France Bleu Saint-Étienne Loire, "la version papier est un élément presque premium, qui marche encore même si nous sommes sur le digital mais c'est plus facile de lire une double papier que sur le web, même si tout dépend de la mise en page. En tout cas on ne retrouve pas les mêmes infos sur le web et sur le papier".

