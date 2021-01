La nouvelle éco : à Saint-Étienne, le studio de jeux vidéo Angel Corp mise tout sur la jeunesse

Installée à Saint-Étienne, dans la Loire, depuis juillet 2019, l'entreprise Angel Corp mise tout sur la jeunesse, dans ses projets comme dans ses équipes. Présentation avec son patron, Fabien Thollot.

France Bleu Saint-Étienne Loire : vous présentez Angel Corp comme un "studio transmédia". Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?

Fabien Thollot : Nous developpons des histoires sous plusieurs formes, qu'il s'agisse de romans ou bien de jeux vidéos. En ce moment nous déloppons un univers en particulier, Tenebrae.

Vous vous êtes installés à Saint-Étienne il y a un an et demie. Vous avez embauché vos premiers salariés ... et la moyenne d'âge, dans votre équipe, elle se situe entre 19 et 30 ans !

Fabien Thollot : Tout à fait ! Nous sommes huit, moi-même j'ai 38 ans mais je suis le plus "vieux".

Les derniers entrants, vous avez pu les recruter via le dispositif "Un jeune, une solution", de l'État. En quoi c'est intéressant pour une entreprise comme la vôtre ?

Fabien Thollot : on débute, donc on a peu de moyens pour le recrutement. Nous avons touché des aides pour embaucher notre denrière salariée, et puis deux apprentis en communication.

La ministre du travail a reconnu du retard la semaine dernière dans le paiement de ces aides aux entreprises. Cela vous concerne ?

Fabien Thollot : pour être honnête, on s'y attendait un peu. Oui, on attend toujours cette prime. Après on a la chance d'avoir un peu de trésorerie.

Il faut avoir les reins solides, c'est vrai, pour traverser la période. Comment vous avez vécu 2020, vous ?

Fabien Thollot : on a la chance d'être dans un secteur porteur, celui des médias et des jeux vidéos. On n'a pas été beaucoup touché, et on a une équipe qui baigne dans ce milieu depuis son adolescence !

Réécouter cette interview en entier sur notre site internet.