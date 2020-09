La nouvelle éco : à Saint-Étienne, les Cafés Chapuis à l'équilibre grâce aux ventes en magasin

Avec la fermeture des cafés et des restaurants pendant le confinement, la consommation de café a baissé. Mais les Cafés Chapuis ont réussi à "équilibrer la balance" grâce aux ventes en magasins, explique Mathieu Schoeler. "On a su tirer notre épingle du jeu grâce aux grandes surfaces, mais on a aussi eu des grosses commandes à la boutique; les gens ont beaucoup stocké avant le confinement et pendant avec le site internet", poursuit le responsable de la boutique des Cafés Chapuis à Saint-Étienne.

Acteur historique de la Foire de Saint-Étienne

Cette semaine, le torrefacteur stéphanois participe aux Journées du café, en mettant en avant notamment son dernier café bio. Mais les Cafés Chapuis auraient aussi dû être présents à la Foire de Saint-Étienne, annulée à cause de l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans la Loire. Un coup dur pour l'entreprise. "Forcément ça va jouer parce qu'on est un acteur historique de la Foire de Saint-Étienne, _on est un des plus vieux stands_, et on avait l'habitude de retrouver certains clients qu'on ne voit qu'une fois par an parce qu'ils se déplacent spécialement pour la foire", regrette Mathieu Schoeler. Il rappelle que ce n'est pas la première annulation, avec celle du Sirha notamment (reporté au printemps 2021), mais "on attend de voir ce que ça va donner sur les plus petits salons encore maintenus, comme Défi Autonomie".

