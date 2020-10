La nouvelle éco : à Saint-Étienne, les Coursiers stéphanois veulent réhabiliter les livreurs

Ils ne sont que deux livreurs pour l'instant : les Coursiers stéphanois ont lancé au mois d'avril, en plein confinement, un service de livraison à vélo à Saint-Étienne, entre commerçants et professionnels. L'association fait par exemple "des navettes pour les agences immobilières et les avocats, et de la prestation publicitaire", raconte Antoine Vernin, l'un des deux livreurs. Tout sauf de la livraison de repas finalement (pour l'instant du moins), parce que les Coursiers stéphanois dénoncent le modèle développé par les grands groupes dans ce domaine (Deliveroo, Ubereats etc.). "On refuse l'auto-entreprenariat, _on passe uniquement par des contrats de travail traditionnels_, pour réhabiliter les livreurs".

Antoine Vernin, des Coursiers stéphanois Copier

Passer en Scop et regrouper des livreurs auto-entrepreneurs

L'activité, lancée pendant le confinement, a bénéficié de la situation inédite, explique Antoine Vernin : _"_on a commencé plus fort que prévu puisque cela a permis à des gens qui pouvaient difficilement se déplacer de pouvoir continuer à s'alimenter, grâce notamment à notre partenariat avec Vrac en Vert (épicerie vrac stéphanoise)".

L'objectif pour les Coursiers stéphanois est de devenir une Scop une fois le marché stabilisé, et de "s'étendre le plus possible à Saint-Étienne et pouvoir récupérer le plus de livreurs qui sont encore auto-entrepreneurs dans les plateformes pour pouvoir les rapatrier sous un contrat de travail traditionnel plus sécurisant".