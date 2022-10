La nouvelle éco : à Saint-Étienne, les moins de 26 ans ont désormais leur carte de réduction sur mobile

L'application est disponible à Marseille, Aix-en-Provence et Saint-Étienne.

Rayan Fares Saidani est l'un des trois fondateurs de l'appli Compass, une carte de réduction, via une application mobile, destinée aux moins de 26 ans. Déjà présente à Marseille et Aix-en-Provence, elle est disponible aussi depuis mi-septembre à Saint-Étienne, puisque les deux étudiants qui ont développé l'application sont d'origine stéphanoise.

800 abonnements en quinze jours

"Ça fonctionne sous forme de QR code, on a collé tout un ras de QR codes chez nos enseignes partenaires et les utilisateurs ont simplement à venir scanner le code avec leur application mobile, en souscrivant à un abonnement, et à montrer leur écran directement au commerçant pour bénéficier de la réduction", détaille Rayan Fares Saidani.

Le téléchargement est gratuit, et l'application fonctionne ensuite sur abonnement, à 2.99 euros par mois (ou 19.99 euros à l'année). En deux semaines, à Saint-Étienne, 800 abonnements ont été souscrits.

Les réductions concernent la restauration, les bars, les loisirs (cinéma, soccer, match de l'AS Saint-Étienne par exemple). Certains partenaires proposent une remise permanente aux utilisateurs de l'application, mais des réductions à usage unique sont également proposées.

