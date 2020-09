La nouvelle éco : à Saint-Étienne, Padel Shot espère marquer ses premiers points

Le padel se pratique déjà dans quelques clubs de tennis de la Loire (des terrains existent à Andrézieux-Bouthéon et Feurs par exemple) mais une entreprise a décidé d'ouvrir un lieu dédié à ce sport de raquette très prisé : Padel Shot est en train de monter ses terrains dans d'anciens locaux industriels sur l'esplanade Bénevent.

Pourquoi choisir Saint-Étienne pour lancer son réseau de complexes de padel ? "Saint-Étienne est une ville de foot, mais c'est surtout une ville très sportive avec énormément de licenciés de tennis et de sports raquette", explique Louis Vincent, le responsable du futur complexe situé à quelques pas du stade Geoffroy-Guichard.

Louis Vincent, responsable du complexe Padel Shot à Saint-Étienne Copier

Ouvrir une quinzaine de complexes en France

Les travaux sont encore en cours, mais d'ici fin septembre, Padel Shot proposera ses cinq terrains de padel. Le complexe de 2500 m2 comprendra aussi quatre terrains de badminton, un bar et un espace de restauration. Cinq salariés feront tourner la structure. Et d'ici l'ouverture, l'équipe de Padel Shot espère bien pourvoir accueillir les joueurs avec un protocole sanitaire allégé, sachant que pour l'instant, les douches restent fermées dans les salles de sport à cause du coronavirus. "On n'est pas très inquiet par rapport à ça parce que les mesures sont en train de s'assouplir pour l'utilisation des vestiaires, et on devrait pouvoir avoir accès aux douches dès notre ouverture, donc on n'a pas vraiment peur d'ouvrir en pleine période de crise sanitaire", commente Louis Vincent.

Il se réjouit surtout "d'ouvrir en pleine période de rentrée scolaire" alors qu'initialement, le lancement était prévu en juin. L'objectif a évidemment évolué avec la crise sanitaire, qui a mis un coup d'arrêt de trois mois au chantier.

Après son complexe stéphanois, Padel Shot espère ouvrir un autre établissement à Caen, puis une quinzaine de salles dans toute la France.

