La Nouvelle éco : à Saint-Etienne, Sajou le spécialiste du jouet impatient de rouvrir

La Nouvelle éco s'arrête ce matin dans un magasin de jouets, Sajou, rue de la République à Saint-Étienne.

Stéphane Faidit, vous êtes le patron de la boutique et vous devez être soulagé de pouvoir rouvrir ?

On ne savait pas trop si et comment on allait pouvoir rouvrir. Ça fait du bien de savoir qu'on va pouvoir travailler pour ces fêtes de fin d'année. Avec la règle des 8m2 par client, je pourrai faire rentrer simultanément 18 clients. On connait ces règles, on a eu quelques jours pour les mettre en place et nous sommes prêts à accueillir les clients dans de bonnes conditions.

Vous avez réussi à sauver une partie de votre chiffre d'affaire avec le fameux click and collect ?

Ça a permis de limiter les dégâts et de garder un contact avec les clients et de générer environ 20 à 25% du chiffre d'affaires du mois. On a proposé aux clients qui nous ont contacté avant cette réouverture de profiter encore de ce système pour éviter l'afflux et d'avoir les commandes prêtes en amont.

Les rayons sont pleins ou bien la chaine de production et de distribution a été impactée ?

Oui car nous ne sommes pas sur une année normale. Tous les pays, tous les secteurs ont eu des soucis. Nous avons beaucoup de produits mais c'est certain qu'il y aura des ruptures sur certaines références.