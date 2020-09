La nouvelle éco : à Saint-Étienne, Thuasne étend son offre de masques de protection

Pour Elizabeth Ducottet, PDG de Thuasne, il y a en cette rentrée "un vrai besoin pour les familles d'équiper les enfants [de masques] lorsqu'ils vont à l'école", d'où la production désormais, dans les usines stéphanoises de l'entreprise textile, de masques de protection spécialement pour les enfants. "Ce sont des masques haute performance, c'est-à-dire très filtrants et lavables 60 fois", précise Elizabeth Ducottet.

Contrairement à d'autres entreprises qui s'étaient lancées dans la production de masques au printemps, Thuasne n'a jamais interrompu cette production, malgré une "demande très fluctuante", l'activité a toutefois ralenti avec la baisse des commandes. Elle redémarre "assez fort" en cette rentrée, "parce que le besoin est là", insiste la PDG.

Depuis son annonce de la production de masques fin mars, Thuasne estime avoir déjà apporté plusieurs améliorations. _"_Certaines formes n'étaient pas les meilleures parce que nous avons fait ça très vite", reconnaît Elizabeth Ducottet, "et nous avons créé des modèles plus améliorés, plus adaptés". Elle précise que de nombreux tests continuent d'être menés pour améliorer encore les produits. Ainsi, Thuasne est désormais en mesure de produire des masques en tissu lavables jusqu'au 100 fois.

