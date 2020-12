La nouvelle éco : à Saint-Étienne, Tivoly veut contribuer à verdir la filière aéronautique

Le site de Tivoly installé à Saint-Étienne va bénéficier d'une aide de plus d'un million d'euros dans le cadre du plan de relance, pour son projet recherche et développement axé sur les matériaux titane et composite pour la filière aéronautique.

Comment transformer la filière aéronautique et la rendre plus verte ? Tivoly a un début de réponse. L'entreprise savoyarde va développer au sein de son unité recherche et développement, sur son site de Saint-Étienne, un projet autour de l'usinage de matériaux composite/titane, de nouveaux matériaux à l'empreinte carbone réduite.

C'est pour soutenir ce projet que l'entreprise va bénéficier du fonds de soutien à la modernisation et a la diversification de la filière aéronautique lancé par le gouvernement pour faire face à la crise. Tivoly va obtenir une aide de plus d' 1,1 million d'euros, précise le directeur de l'usine stéphanoise, Lionel Dumas. Une aide plus que bienvenue après une année 2020 marquée par une baisse d'activité de 60%, rappelle le directeur de site.

à lire aussi La Loire en ordre de bataille pour relancer son économie

