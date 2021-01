La nouvelle éco : à Saint-Etienne, une scanette pour différencier les plastiques et mieux les recycler

Plas'tri est né dans la Loire il y a deux ans et participe au CES 2021, le plus important salon consacré à l'innovation technologique. L'occasion de revenir sur ce projet qui pourrait faire faire évoluer la filière du recyclage

France Bleu Saint-Etienne Loire : Vous avez conçu une scanette, un appareil qui scanne les déchets pour améliorer le recyclage Qu'est ce qu'elle détecte précisément ?

Clara Spetebroodt, co-fondatrice de Plas'tri : "On parle de plastique mais il y en a de différents types et ils doivent être séparer avant le recyclage. Notre scanette détecte le type de plastique qui compose le déchet en prenant une mesure par un signal lumineux. En une seconde on a le nom du type de plastique qui le compose. On travaille sur l'efficacité de la chaine de recyclage car il y a énormément de perte notamment à cause des identifications. Quasiment 20% dès l'entrée sur le site parce qu’on ne sait pas bien dire le type de matière reçue. Ensuite il y a des couts supplémentaires pour traiter ces déchets là".

A qui s'adresse votre produit ?

Notre clientèle principale ce sont les centres de tri, notamment ceux qui traitent les déchets post-industriels. Ce sont 70% des déchets plastiques produits en France. Nous sommes aussi contactés par d'autres acteurs, des petits recycleurs, des collecteurs de déchets.

La crise sanitaire freine votre développement ?

On a ressenti la crise. Il y a eu des bouleversements pour nos clients notamment dans le secteur automobile qui est un des grands débouchés du recyclage plastique. Ils ont du se réorganiser pour faire face à une baisse de la demande. A la fin du premier confinement c'est bien reparti mais ça a retardé notre phase de test sur le terrain parcequ'on ne peut pas forcément se rendre sur site.