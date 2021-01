La Nouvelle Éco : à Saint-Florent-sur-Cher, le sous-traitant automobile AFF investit pour être plus compétitif

“Nous avons traversé une année très compliquée”, reconnaît Christophe Garreau, directeur de l’usine AFF de Saint-Florent-sur-Cher. En décembre 2019, le groupe LISI Automotive décide de se séparer du site berrichon. L’usine est reprise par Auriol, un groupe familial toulousain dans le métier de la frappe depuis 1915, avec une condition : conserver l’ensemble du personnel, 150 salariés.

Des pièces garanties à 100 %

Sur deux unités proches, l'usine fabrique des vis de sécurité pour de grands constructeurs automobiles : PSA, Renault-Nissan, Dacia, BMW, Audi... Ces pièces, fixées sous le châssis des véhicules, font l’objet de multiples contrôles afin d’être garanties à 100 %. En 2018, l’entreprise a reçu l’Award du meilleur fournisseur décerné par PSA.

Au printemps 2020, la crise du secteur de l’automobile a touché de plein fouet le sous-traitant. “De mars à juin, notre chiffre d’affaires a été en recul de 80 %", explique Christophe Garreau : "Le chômage partiel nous a permis de faire le dos rond et de passer ce cap. Sur l’année, nous avons perdu entre 20 et 25 % du chiffre d’affaires."

Un marché en berne

L’activité a repris mais entre 15 à 20 % des effectifs sont toujours en chômage partiel dans un marché automobile en berne. Le fait d’avoir été retenue parmi les entreprises du secteur qui vont bénéficier du plan de relance est donc une bonne nouvelle. “Dans un marché très complexe et en constante mutation, nos investissements vont nous permettre d’être plus compétitif aux plans national et international”, souligne Christophe Garreau.

Certains processus, en particulier le contrôle des pièces, vont être digitalisés avec le recours à l’intelligence artificielle. Une nouvelle machine plus performante et moins énergivore pour le nettoyage des pièces va également arriver. Dans le même temps, certaines tâches confiées jusqu’ici à des sous-traitants vont être rapatriées à Saint-Florent.

Christophe Garreau s'est fixé pour objectif de retrouver en 2021 le chiffre d’affaires de 2019 en gagnant de nouveaux marchés afin de pérenniser l’emploi et de conserver ce savoir-faire en Berry.