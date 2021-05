La Nouvelle Éco : à Saint-Gaultier, Éloïse ou Sébastien Paulmier ont repris le camping en pleine épidémie

Sébastien Paulmier était responsable qualité depuis seize ans dans une entreprise de mécanique de précision à Vannes dans le Morbihan, son épouse Éloïse, infirmière libérale. Tous deux avaient envie d’une autre vie. Suite à un bilan de compétences, Sébastien a été orienté vers le tourisme. Ainsi est né le projet de gérer un camping. Éloïse l’a suivi dans l’aventure.

Pas découragés par la crise

Peu après leurs premières visites, la crise sanitaire a éclaté. “On s’est posé la question de savoir ce qu’on faisait mais très vite on a décidé de poursuivre notre idée même si le contexte n’était pas toujours très rassurant”, se souvient Sébastien Paulmier. Peu à peu, ils ont élargi le cercle de leurs recherches et ont fini en octobre 2020 par trouver à Saint-Gaultier un camping correspondant à leurs critères. “Dès notre première visite, on a eu un coup de cœur”, souligne-t-il.

Ils sont donc devenus propriétaires de ce camping 4 étoiles qui s’étend sur 2,5 ha et compte 23 chalets et des emplacements de 90 à 150m2. Le Camping de l’oasis comprend également un restaurant ouvert aux personnes extérieures au camping et une piscine chauffée.

Ouverture retardée

Ils avaient prévu d’ouvrir en mars mais n’ont pas eu de clients compte tenu de la limitation des déplacements à 10 km autour du domicile. Ils ont finalement ouvert le 3 mai. Depuis un mois, à son tour, la météo pluvieuse n’a pas favorisé la fréquentation du camping.

Deux tentes lodges ont récemment été installées. - Camping de l'oasis

Éloïse ou Sébastien Paulmier ont mis à profit cette période pour élaborer la carte de leur restaurant en privilégiant les produits locaux. Jusqu’au 9 juin, le service s’effectue en terrasse avec une possibilité de vente à emporter. Ils ont aussi installé deux tentes lodges sur pilotis à destination notamment des randonneurs. Enfin ils ont mis en ligne un nouveau site internet.

“On savait que le démarrage serait compliqué mais nous sommes plutôt confiants, explique Éloïse Paulmier. Le camping a très bien marché l’été dernier, il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas de même cette année. Les réservations vont bon train, les gens ont l’air d’avoir envie de bouger.”