La Nouvelle Éco : à Saint-Gaultier, l'atelier de confection de Mialy Rakotosolofo est en plein essor

Styliste, Mialy Rakotosolofo a fondé sa marque de vêtements, Mialy Seheno (ses deux prénoms). Dans ses créations, elle mêle les matières de son île natale (Madagascar) et de la région lyonnaise où elle a suivi un cursus de stylisme/modélisme à SupdeMod avant d’ouvrir en 2004 sa première boutique de mode et d’accessoires à Villeurbanne. Elle commercialise ses créations haut de gamme pour hommes et femmes en France et à l’international.

40 000 masques en tissu

Mialy Rakotosolofo est arrivée dans le Berry en 2016, d’abord à Argenton, puis depuis juillet 2020 à Saint-Gaultier. Il y a un an, elle devait participer à la Fashion week sur l’île Maurice mais l’événement a été annulé avec la Covid. L’arrêt des défilés a pénalisé son activité mais son référencement sur une plateforme de créateurs (www.mytailorandco.com) lui a valu de recevoir en avril une grosse commande de 40 000 masques en tissu de la part du groupe Chamatex (Ardèche), spécialisé dans la fabrication de tissu technique. Elle a fait appel à huit couturières indépendantes pour l’honorer.

Ce qu’elle ne soupçonnait pas alors, c’est que cette aventure de quelques semaines allait avoir des répercussions très positives sur sa petite entreprise. Elle a d’abord reçu une première commande de 150 chemises par une styliste qui recherchait un atelier de confection en France pour relocaliser la production.

Mialy Rakotosolofo a développé une activité de façonnier et travaille aujourd’hui pour sept stylistes. “Nous avons du travail jusqu’en avril 2022”, se réjouit-elle. Une collaboratrice a été recrutée et elle est actuellement à la recherche d’un ou une modéliste. “Mais vu le coût de la main d’œuvre en France, on ne peut pas concurrencer des pays comme l’Italie où c’est moins cher. Il faut y réfléchir si l’on veut continuer à fabriquer en France. Cela peut passer par un allègement des charges”, suggère-t-elle.

Un exemple des créations pour hommes et femmes proposées par la marque Myali-Seheno. - Myali-Seheno

Un site marchand en avril

Cela ne l’empêche pas de continuer à travailler sur ses propres créations, notamment des manteaux en cachemire et en laine et des robes en soie. Comme le font de nombreux stylistes français qui ont développé la vente directe en ligne, elle va d’ailleurs ouvrir en avril un site marchand.