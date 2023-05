La Nouvelle éco : à Saint-Gaultier, une reconversion réussie pour Sébastien et Éloïse Paulmier

Éloïse était infirmière libérale, Sébastien, responsable qualité dans une entreprise de mécanique de précision dans le Morbihan. Quelques mois avant le Covid, ils ont eu envie de changer de vie et de se lancer dans un projet familial dans le tourisme. En octobre 2020, ils visitent le camping de Saint-Gaultier et c’est le coup de cœur. Ils s’en portent acquéreurs mais les débuts sont difficiles en raison de la crise sanitaire .

ⓘ Publicité

Situé en bord de Creuse, le camping L’Oasis en Berry s’étend sur 2,5 ha. Il comprend 23 chalets, des emplacements spacieux et arborés de 90 à 150 m2, un restaurant, des jeux de plein air, une piscine... Depuis leur arrivée, Sébastien et Éloïse Paulmier y ont installé quatre tentes logde. En octobre dernier, le classement quatre étoiles du camping a été renouvelé pour une période de cinq ans.

Parmi ses équipements, le camping dispose d'une grande piscine. - L'Oasis en Berry

“Nous avons fait une bonne saison en 2022. Pour cette nouvelle saison, nous avons des réservations depuis le mois de janvier. Sur la période juillet et août, nous sommes presque complets. Nous avons des habitués qui apprécient l’ambiance familiale et qui viennent pour de longs séjours de deux à trois semaines”, précise Sébastien Paulmier.

L’un des atouts du camping est son restaurant ouvert actuellement le soir du jeudi au dimanche mais qui le sera tous les soirs à partir de juillet. En plus des burgers et pizzas, Sébastien et Éloïse Paulmier y servent cette année des galettes et des crêpes, un clin d’œil à leur Bretagne natale. “Ce restaurant n’est pas réservé aux touristes, n’importe qui peut y venir”, précise Sébastien.

Avec la voie verte créée sur l’ancienne ligne de chemin de fer et qui passe le long du camping, il y a de la demande pour la location de vélos. “Nous venons d’aménager un abri vélos et nous sommes en train de voir pour en proposer à louer d’ici cet été”, indique Sébastien.