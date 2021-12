La Nouvelle Éco : à Saint-Georges-sur-Moulon, le Comptoir de Saint-Georges fête ses dix ans

Lassée de la vie parisienne, Anne Minchin revient dans son Berry natal avec ses trois filles en 2004 après vingt années dans la communication au sein de la Fédération nationale des chasseurs. Mais elle peine à retrouver du travail dans ce secteur. “J’ai fait un bilan de compétences. Il en est ressorti que j’étais apte à diriger une entreprise, une voie à laquelle je n’avais pas pensé”, reconnaît-elle.

C'est alors qu’elle découvre une biscuiterie artisanale à Vignoux-sous-les-Aix dont les propriétaires partent à la retraite. “Je ne connaissais rien à la pâtisserie mais tout de suite quand je suis rentrée, j’ai senti qu'il y avait du potentiel”, se souvient-elle. Forte de son expérience dans la communication, elle s’emploie à concevoir un packaging plus moderne et plus attractif. Les biscuits Cannelle et Bergamote sont nés !

Un déménagement en 2001

À l’étroit dans ses locaux, l’entreprise s'installe en 2011 dans l’ancien hôtel-restaurant Le Saint-Georges, route de Bourges à Saint-Georges-sur-Moulon, qui devient Le Comptoir de Saint-Georges. Le lieu est tout à la fois une boulangerie-pâtisserie, un salon de thé et une boutique qui vend des produits locaux dont les sablés, croquets et tuiles fabriqués sur place.

La gamme comprend aujourd’hui une quarantaine de biscuits salés et sucrés. On les trouve également dans de nombreuses grandes surfaces en région Centre ainsi que dans des épiceries fines en région parisienne. Et on pourra bientôt les commander en ligne sur le nouveau site internet qui doit voir le jour en 2022.

De quatre à vingt salariés

En dix ans, l’équipe est passée de quatre à une vingtaine de salariés. Deux recrutements ont eu lieu ces derniers mois. Il faut dire que depuis le début de la crise sanitaire, la fréquentation de la boutique est en hausse de plus de 10 %. “C’est un petit lieu où les gens se sentent en sécurité et où tout est fait maison”, souligne Anne Minchin.

À l’approche des fêtes de fin d’année, période la plus importante de l’année en termes de chiffre d’affaires, elle ne cache toutefois pas une certaine inquiétude face à la dégradation de la situation sanitaire. Ce week-end des 4 et 5 décembre, elle organise néanmoins pour fêtes les dix ans du Comptoir de Saint-Georges des journées portes ouvertes avec visite du laboratoire, dégustations et ateliers de fabrication de biscuits (sur inscription au 02 48 64 77 77). Le pass sanitaire sera demandé.