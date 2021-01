La Nouvelle Éco : à Bourges, les graines apéritives d’Initia Food résistent bien à la crise

Initia Food résiste à la crise. On retrouve leurs graines apéritives dans la plupart des enseignes de la grande distribution. La société a su faire preuve d’agilité en 2020 et prévoit dix nouvelles embauches cette année.

Son nom vous est sans doute inconnu mais ses produits s’invitent peut-être chez vous à l’heure de l’apéro. En quelques années, Initia Food, une entreprise berruyère, créée en 2009, est devenue un acteur national dans le domaine de la graine apéritive salée. Elle importe, torréfie et conditionne en sachets 9000 tonnes par an de graines, fruits à coques et fruits déshydratés pour la plupart des enseignes de la grande distribution.

4,5 millions d’investissements

L’entreprise qui ne cesse de gagner des parts de marché, s'est installée dans des locaux plus grands d’une superficie de 5300 m2 à Saint-Germain-du-Puy tout en conservant ses locaux à Bourges pour y faire du stockage. Ce déménagement s’est accompagné d’une modernisation importante du parc de machines de conditionnement et d’un nouveau four de torréfaction pouvant produire 4 tonnes à l’heure pour un investissement global de 4,5 millions d’euros.

Elle importe des graines et fruits du monde entier. “Dès janvier 2020, nous avons eu écho de perturbations dans le transport maritime en Asie. Nous avons alors décidé d’accroître nos stocks", raconte Thibault Dubois qui a succédé à son père en 2017 à la tête de l’entreprise : "Ce choix s’est révélé payant car il nous a évité d’être en rupture de matières premières. Les flux mondiaux sont toujours perturbés aujourd’hui.”

Un pic de consommation lors du confinement

Et la demande, loin de ralentir, a même connu un pic lors du confinement auquel l’entreprise a dû faire face. L’année s’est poursuivie en dents de scie. “Ces pics sont très inhabituels, explique Thibault Dubois. Il nous a fallu faire preuve d’une agilité importante. Aujourd’hui encore, il est difficile d’estimer les consommations, l’horizon est incertain.”

L’entreprise poursuit son développement notamment sur le bio, un segment en pleine croissance, qui représente aujourd’hui 10 % de son chiffre d’affaires. Bénéficiaire du Fonds d’accélération des investissements industriels dans les territoires, elle va également progressivement remplacer ses emballages en plastique complexe par des emballages en plastique simple aux propriétés de conservation comparables et qui seront donc recyclables.

Des graines sucrées en mars

Enfin, à côté des cacahuètes, pistaches, noix de cajou et fruits déshydratés, elle développe une gamme de graines sucrées avec une équipe de chocolatiers-confiseurs. “Les perspectives sont excellentes. On les retrouvera dans la grande distribution dès le mois de mars”, précise le directeur général d’Initia Food. Ce qui va conduire l’entreprise à recruter : de 50 salariés elle devrait passer à 60 fin 2021 et à 65 ou 70 fin 2022.