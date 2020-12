La nouvelle éco : à Saint Honoré, des yourtes 100% iséroises résistent à la crise

Yourte alpine a été créée il y a cinq ans à Saint Honoré sur le plateau matheysin. L'entreprise fabrique des yourtes sur mesure pour les particuliers et les professionnels, notamment du tourisme. Yourte alpine n'a pas cessé sa production pendant les deux confinements et cherche à recruter une chef d'atelier. Le concepteur de l'entreprise, Benoît Guillet, était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère à 7h15.

Comment vous est venue l’idée de fabriquer des yourtes en Isère ?

Le concept de yourte ne date pas d’hier, ça a 4000 ans, il a pu, au travers des âges, prouver sa robustesse. Cette structure est vraiment très intelligente. C’est vrai qu’en ayant des compétences de menuiserie et de charpente je me suis dit qu’il y avait des choses à améliorer. Donc voilà, le produit est bien abouti, après cinq ans de labeur, il est maintenant tout à fait adapté au climat "quatre saisons" et montagnard aussi.

Est-ce que le coronavirus et les confinements ont affecté une structure aussi petite que la vôtre ?

Notre activité est une niche et l’avantage c’est que pendant le coronavirus et le confinement on a pu profiter de nos stocks qu’on avait mis de côté. Nous avons continué à fabriquer puisque, à la différence du bâtiment, nous construisons avec des éléments préfabriqués, on peut, par exemple, commencer par le toit, sans commencer par les fondations. Il est vrai que l'on observe aussi une demande croissante, notamment dans le secteur du tourisme qui développe ce type d’hébergement. Également dans l’hôtellerie, l’accueil du public, certaines écoles de type Montessori ou encore les universités et des salles de sport.

Croquis de construction des yourtes "made in Isère" - www.yourtealpine.fr

Qu’est-ce qui plaît à votre avis : le retour à la nature ?

Déjà, il y a les matériaux, l’empreinte carbone est très faible, tous les matériaux sont majoritairement "bio sourcés" et du coup, on a une structure qui est très intéressante au niveau écologique.

Combien coûte une yourte ?

On est à 800 euros le mètre carré, ce qui donne une structure entre 25.000 et 50.000 euros puisque l'on peut faire des yourtes jusqu’à 80 m² de surface.

Êtes-vous du coup en plein développement ?

Pour le moment, nous sommes six à travailler dans l'entreprise et, en effet, nous souhaitons embaucher une personne qui puisse avoir un rôle de chef de projet et chef d’atelier.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?