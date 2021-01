La nouvelle éco : à Saint-Ismier, le roi de la fève ne connaît pas la crise

Plus de 90% des fèves que l'on trouve dans nos galettes des rois sont aujourd'hui fabriquées en Asie. Mais, en Isère, Panessiel, entreprise fondée à Saint-Ismier en 1990, résiste et est devenue leader français en la matière. Jean-Michel Rojat, son patron est l'invité de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi matin.

Est-ce que vous avez vendu autant de fèves que d’habitude malgré le coronavirus ?

Oui. La tradition résiste totalement. On en a vendu un tout petit peu moins parce que les boulangers ont anticipé mais ils nous en redemandent aujourd’hui et comme notre fabrication se fait ici en France on peut leur livrer et répondre à cette demande. La tradition de la galette se fait souvent en petit comité. On peut manger la galette en toute sécurité du coup dans la cellule familiale.

Quelle est votre place sur le marché français de la fève ?

Alors il existe plusieurs producteurs de fèves en France mais nous sommes le plus gros, nous sommes leaders sur le marché et les Isérois peuvent être fiers de savoir que leur département fournit la majorité des fèves "made in France" depuis maintenant une dizaine d’années.

Des fèves que vous adaptez localement, c'est votre marque de fabrique ?

Exactement. La fève est une solution pour les artisans pour exprimer leur excellence artisanale. Chaque boulanger est un personnage dans son village ou dans son quartier. Nous lui donnons un moyen de parler de son quartier, de son village, avec des fèves qui peuvent représenter par exemple des artistes locaux, des associations locales, les bâtiments ou monuments du coin. Les gens adorent ça, et ça permet aux boulangers d’exprimer son rôle. Le boulanger c’est le personnage de proximité préféré des Français.

Les fèves et les galettes ça dure un mois par an, est-ce que vous avez de quoi travailler toute l’année ?

Alors oui ça va. On arrive à avoir une activité toute l’année. Il y a sept personnes qui travaillent toute l’année dans notre entreprise en CDI et puis il y a douze personnes qui viennent en renfort de juin à décembre, au moment où la production s’intensifie.

L'info en + : Panessiel s'associe de nouveau cette année au FCG et à la maison Lenoir à Grenoble, Dans cinq établissements Lenoir, il y aura donc des galettes avec des fèves aux couleurs du club de rugby grenoblois. Pour chaque galette achetée, un euro sera reversé au fonds de dotation du FCG qui permet au club de développer ses actions sociales.

