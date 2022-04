La Nouvelle Eco : à Saint-Jean-de-Losne, l'entreprise le Boat espère revoir les touristes étrangers cet été

L'entreprise Le Boat loue des bateaux pour des escapades sur le Canal de Bourgogne et au delà. Situé à Saint-Jean-de-Losne, le plus grand port fluvial de France, la base de location a souffert du manque de touristes internationaux en 2020 et 2021. L'entreprise espère un pic pour la saison 2022.